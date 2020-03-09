شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا والاتحاد الآسيوي يوافقان على تأجيل تصفيات كأس العالم بآسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الإثنين إنه اتفق مع الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية على تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا المقررة في مارس، ويونيو، بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وقال الفيفا في بيان «بعد مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتفق الفيفا والاتحاد الآسيوي على تأجيل المباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا».

وكان من المقرر إقامة هذه المباريات خلال فترة التوقف الدولي ما بين 23 و31 مارس وما بين الأول والتاسع من يونيو.

وأضاف الفيفا إنه لا يزال من الممكن إقامة هذه المباريات في موعدها بناء على موافقة مشتركة للدول المشاركة في هذه المباريات إلى جانب الموافقة المسبقة من الفيفا والاتحاد الآسيوي