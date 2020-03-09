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شكرا لقرائتكم خبر عن ألغت هدف.. مباراة الإسماعيلى والجونة تشهد تطبيق أول حالة «VAR» بالدورى (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباراة الإسماعيلى والجونة في الجولة الثامنة عشرة للدورى أول حالة var بالدورى المصرى بعدما أقره اتحاد الكرة على مباريات المسابقة بداية من الدورى الثانى.
و لجأ محمود بسيونى حكم لقاء الإسماعيلى والجونة إلى الفار في الدقيقة 17 عندما أرسل باسم على ظهير الجونة كرة عرضية أرضية ووصلت إلى أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الذي أسكنها الشباك لكن حكم الراية احتسبها تسلل.
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