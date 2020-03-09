كلوب يطلق تصريح مثير عن صلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

كال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، المديح للاعبه الدولي المصري محمد صلاح، عقب تسجيله هدفه الـ20 هذا الموسم بكل المسابقات، خلال الانتصار على بورنموث بهدفين لهدف في البريميرليج.



وقال كلوب، خلال تصريحاته لموقع النادي الرسمي: "لا أظن أن صلاح كان بحاجة لتسجيل هذا الهدف ليكون من أفضل المهاجمين في تاريخ النادي، لكن بالتأكيد هذا سوف يساعد الجماهير على تذكره".

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وأضاف: "لقد كان هدفًا مهمًا، وأداءً رائعًا، ومباراة جيدة حقًا من صلاح".

وأردف: "هو مهاجم رائع وعالمي، وأنا سعيد لأنه وصل إلى هذه المرحلة، وأعتقد أن لدى ساديو ماني الفرصة للقيام بأشياء مماثلة، وهذا سيكون رائعًا حقًا".

واختتم: "نحن بحاجة إلى كل اللاعبين وتقديم الأشياء الجيدة على أرض الملعب، وفي النهاية تحتاج إلى لاعب قادر على وضع اللمسة الأخيرة لإكمال هذا العمل، وفي كثير من الأحيان وبفضل الله يكون هو محمد صلاح".