اتلتيكو مدريد مكتمل الصفوف قبل موقعة ليفربول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 يواصل فريق ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني تدريباته استعداداً لمواجهة منافسه وحامل اللقب ​ليفربول​ الانكليزي في اياب دور الـ 16 من ​بطولة دوري ابطال اوروبا​.

ويستعد ليفربول لاستضافة الاتلتي على ملعب الانفيلد رود، بعد ان انتهت مباراة الذهاب بفوز الروخي بلانكوس بنتيجة 1-0 على ملعب واندا ميتروبوليتانو. وشارك في التمارين تحت قيادة المدرب ​دييغو سيميوني​ جميع اللاعبين باستثناء ​الفارو موراتا​ مهاجم الفريق الذي تم استبعاده كإجراء احترازي بسبب الإصابة التي تعرض لها امام إشبيلية في المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2، لكن من المتوقع أن يكون جاهزاً لمواجهة الليفر.

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