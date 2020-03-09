راكيتيتش خارج برشلونة في الصيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

كشفت تقارير صحف اسبانية، ان فريق ​برشلونة​ قرر التخلي عن الدولي الكرواتي ايفان ​راكيتيتش​ نجم وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وبحسب صحيفة سبورت الاسبانية، فان ادارة البرشا ستدرس جميع العروض التي ستقدم من اجل التخلص من الكرواتي خلال الفترة المقبلة.

واضافت، ان راكي لا يشارك كثيراً تحت قيادة المدرب كيكي سيتيين، بالاضافة الى امكانية انعاش خزينة النادي الكتالوني في ​الميركاتو الصيفي​.

يذكر ان اندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان واتلتيكو مدريد من ابرز الاندية المهتمة بضم الكرواتي في المرحلة القادمة.