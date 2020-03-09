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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يلبي طلبات تير شتيجن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
كشفت تقارير صحف انكليزية، ان نادي برشلونة واثق من تمديد عقد حارس مرماه الالماني المتألق اندريه تير شتيغن.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية، فإن تير شتيغن يجري محادثات مع برشلونة من أجل التجديد حتى صيف 2024، وتعتقد الإدارة أن الألماني سيوقع على العقد الجديد.
وينتهي عقد الدولي الالماني مع النادي الكتالوني نهاية الموسم المقبل، وعقد وكلائه حتى الآن 4 اجتماعات بالإدارة.
وأشار التقرير إلى أن وكلاء شتيغن منزعجون من الشائعات حول اهتمام الأندية بضمه، ونفوا وجود أي محادثات، كما أكد اللاعب سعادته في صفوف البلوغرانا.
وتوقعت الصحيفة، أن ترضخ إدارة البلوغرانا لمطالب شتيغن بالحصول على راتب كبير.
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