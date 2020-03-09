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الهلال يحتاط لكورونا ببصمة الوجه ولوشيسكو العاشر عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

استبدل الهلال جهاز تأكيد الحضور بالبصمة لجميع منسوبي النادي من لاعبين وإداريين وأجهزة فنية، بجهاز التعرف على الوجه كإجراء وقائي من فيروس كورونا.

من ناحية ثانية صعد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، المتوج معه بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، الروماني رازفان لوشيسكو إلى المركز العاشر في تصنيف المدربين على مستوى العالم، وذلك بعد أن حصل على 8880 نقطة بحسب إحصاءات موقع «كلوب وورلد رانكنج» العالمي.

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وقال الموقع إن رازفان لوشيسكو يقود فريقه بشكل رائع، حيث يحتل صدارة الدوري السعودي للمحترفين بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي النصر، كما توج معه نهاية العام الماضي ببطولة دوري أبطال آسيا بعد غياب اللقب عن النادي نحو 20 عاما.

واحتل لوشيسكو في التصنيف قبل الحالي المركز الـ 16 عالميا، حيث تفوق على أسماء كبيرة في عالم التدريب، مثل المدرب الحالي لإيفرتون الإنجليزي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ومدرب أرسنال الإنجليزي، الإسباني أوناي إيمري.

ويعتمد موقع «كلوب وورلد رانكنج» العالمي في تصنيفه للمدربين على احتساب آخر 52 نتيجة لكل مدرب، بحيث يتم وزن كل نتيجة من منظور قوة المنافسة الداخلية والمكونات المختلفة للبطولات، ثم تحول النتائج إلى نقاط.