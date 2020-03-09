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اتحاد الدراجات يحتفي بعالمي المرأة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض احتفل الاتحاد السعودي للدراجات باليوم العالمي للمرأة من خلال إقامة مؤتمر الدراجة النسائية أمس بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي. وأكد رئيس اتحاد اللعبة صباح الكريديس أن يوم المرأة العالمي يعد تكريما وتقديرا لدورها بجميع المجالات الرياضية والاجتماعية والإنسانية، وحضورها المتميز في المجال الرياضي على المستوى الداخلي والخارجي. Advertisements وقال «اتحاد الدراجات يولي الرياضة النسائية جل اهتمامه من خلال تنظيم عدد من البطولات و الدورات الفنية والتدريبية والتحكيمية». وشاهد الحضور عرضا مرئيا عن مشاركة السيدات في سباقات الدراجات الهوائية، ثم استعرضت المحكمات والمدربات تجربتهن في هذه الرياضة والفرصة التي منحت لهن لإبراز مواهبهن. كرم الكريديس، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء الحصيني لدعم رياضة الدراجات الهوائية ومشاركتهم في السباقات والفعاليات.



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