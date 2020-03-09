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فيفا يؤجل تصفيات أمم آسيا ومونديال 2022

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اتفق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع الاتحاد الآسيوي حول ضرورة تأجيل المباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم وكأس أمم آسيا 2023، بسبب مخاوف تزايد انتشار فيروس كورونا.

وأعلن فيفا أمس التأجيل رسميا، حيث ذكر عبر موقعه على الإنترنت أنه بعد التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء من قارة آسيا، اتفق الفيفا والاتحاد الآسيوي على تأجيل المباريات المقبلة بالتصفيات الآسيوية.

وأوضح الفيفا أنه تقرر تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية التي كانت مقررة بين 23 و31 مارس الحالي، وكذلك المباريات التي كانت مقررة بين الأول والتاسع من يونيو المقبل، لتقام في وقت لاحق.

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وأشار الفيفا إلى أنه والاتحاد الآسيوي سيناقشان المزيد من التفاصيل الخاصة بالمباريات المؤجلة.

ومع ذلك يمكن أن تقام مباريات خلال مارس أو يونيو متى تأكد أن احتياطات الصحة والسلامة تفي لكل الأفراد بالمعايير المطلوبة مع الموافقة المشتركة للاتحادات الوطنية المعنية، ويشترط الموافقة أولا من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي.

كما اتفق الفيفا والاتحاد الآسيوي أيضا على تأجيل البطولة الآسيوية 2020 لكرة القدم داخل الصالات التي كانت مقررة في تركمانستان والمؤهلة لكأس العالم لكرة القدم داخل الصالات 2020 المقررة في ليتوانيا.

وعن المنافسات المؤهلة لكرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو، وطبقا للمواعيد المحددة، لم يقرر الفيفا والاتحاد الآسيوي تأجيلها حتى الآن، باستثناء المواجهة الفاصلة بين كوريا الجنوبية والصين في تصفيات كرة القدم للسيدات، حيث تقرر تأجيلها إلى أوائل يونيو.

وسيواصل الفيفا والاتحاد الآسيوي تقييم الأوضاع المتعلقة بانتشار فيروس كورونا لاتخاذ القرارات بشأن أي إجراءات أخرى قد تكون لازمة بالنسبة للتصفيات الآسيوية.