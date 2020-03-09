شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى: الـ"var" سخيف ومتعة الكرة فى أخطاء التحكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى تطبيق تقنية الـ"" var في الدورى المصرى بالسخيفة لافتا إلى أن متعة كرة القدم تتمثل في أخطاء التحكيم.

قال المنياوى في تصريحات لـ" on time sports " :" من الممكن أن تكون التقنية أكثر عدلا، ولكنها تهدر مذاق اللعبة".

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شهدت مباراة الإسماعيلى والجونة في الجولة الثامنة عشر للدورى التي انتهت بالتعادل الإيجابى 1 - 1 أول حالة var بالدورى المصرى بعدما أقره اتحاد الكرة على مباريات المسابقة بداية من الدورى الثانى .

وقد لجا محمود بسيونى حكم لقاء الإسماعيلى والجونة إلى الفار في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عندما أرسل باسم علي ظهير الجونة كرة عرضية أرضية تحولت ووصلت إلى أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الساحلى الذي أسكنها الشباك لكن حكم الراية احتسبها تسلل.