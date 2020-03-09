الإسماعيلى يتعادل 1-1 مع الجونة تحت أنظار تقنية الـ"var"

جدة - عمرو شويل تعادل الإسماعيلى والجونة بهدف لمثله في المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر للدورى .

تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق باتريك كادو في الدقيقة 73 من عمر المباراة ، وتعادل الزامبى والتر بواليا للجونة في الدقيقة 87 ، ليرتفع رصيد الدراويش إلى 22 نقطة في المركز التاسع ، بينما ارتفع رصيد الجونة إلى 20 نقطة في المركز الحادى عشر .

وشهدت المباراة أول حالة var بالدورى المصرى بعدما أقره اتحاد الكرة على مباريات المسابقة بداية من الدورى الثانى .

وقد لجا محمود بسيونى حكم لقاء الإسماعيلى والجونة إلى الفار في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عندما أرسل باسم علي ظهير الجونة كرة عرضية أرضية تحولت ووصلت إلى أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الساحلى الذي أسكنها الشباك لكن حكم الراية احتسبها تسلل.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلا من:

حارس مرمى: محمد مجدى