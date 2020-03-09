باهر المحمدى يخضع لأشعة لتحديد موقفه من مواجهة الرجاء

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جدة - عمرو شويل يجرى باهر المحمدي كابتن النادي الإسماعيلي، أشعة على ركبته بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الجونة التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.
وتحدد الأشعة موقف المحمدى من مواجهة الرجاء المغربي المقرر لها 15 مارس الجاري بالمغرب في إطار منافسات اياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وتعادل فريق الجونة (1-1) مع الإسماعيلي على استاد الإسماعيلية ، ضمن منافسات الجولة 18 في بطولة الدوري المصري الممتاز في لقاء بدون جماهير.
وشهدت المباراة أول عمل لتقنية الفيديو “فار” بالبت في ثلاث حالات من بينها هدف للجونة وهدف للإسماعيلي وتم إلغاء الهدفين، واشتباه في حالة طرد انتهت بتوجيه انذار فقط.
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