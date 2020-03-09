شكرا لقرائتكم غموض حول إصابة نيدفيد .. واللاعب يتوجه لألمانيا لتحديد مصير خضوعه لجراحة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الغموض تسيطر على ملف إصابة كريم نيدفيد نجم النادي الأهلي والذي يعد واحد من أفضل لاعبي جيله ويمثل غيابه خسارة بالغة لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وأصبحت عودة كريم نيدفيد للتدريبات والمباريات قبل نهاية الموسم صعبة بعد تأكد غياب اللاعب مُجدداً لفترة تتراوح من شهرين الى 3 أشهر.

ومن المقرر أن يتوجه كريم نيدفيد الى ألمانيا من جديد لتحديد مصيره من الخضوع لجراحة جديدة أو الاكتفاء بتنفيذ برنامج تأهيلي جديد عقب الراحة التامة التي منحها الطبيب الألماني لمدة شهر .

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وتواجد كريم نيدفيد في المانيا خلال الفترة الماضية وخضع لفحوصات طبية في مستشفى شون كلينيك، بعد الابتعاد عن الطبيب الألماني فايلر الذي أجرى له جراحة الغضروف، والتي لم تنجح بسبب عملية فشل التأهيل بعدها، وطالب الطبيب الجديد المعالج لكريم نيدفيد بالحصول على فترة راحة حتى انتهاء شهر مارس الجاري، على أن يعود لألمانيا بعدها مُجدداً لتحديد الإجراءات اللازمة في وقتها سواء بإجراء اللاعب جراحة أو الخضوع لبرنامج علاجي مكثف لمدة 4 أشهر، وخضع كريم نيدفيد لأشعة متطورة توضح تفاصيل الركبة بشكل خاص والقدم بشكل عام، اثبتت معاناة اللاعب من رشح واصابة على مستوى الركبة تحول دون عودته قريباً للمستطيل الأخضر

نيدفيد أُصيب في مباراة الأهلي والمقاصة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدوري والتي أقيمت يوم 10 أبريل الماضي، وفاز فيها الأهلي بهدفين لهدف وأجرى جراحة في غضروف الركبة بألمانيا وخاض فترة تأهيل هناك وفي الوقت الذى أنتظر فيه جمهور الأهلي عودة اللاعب للتدريبات الجماعية والمباريات تعرض لانتكاسة جديدة بسبب التأهيل بشكل خاطئ، ليضطر لأجراء جراحة أخرى في ألمانيا وما زال يؤدى برنامجا تأهيليا للتعافي من هذه الإصابة والعودة للملاعب.