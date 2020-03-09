شكرا لقرائتكم أنور سلامة: دوري الأبطال هذا الموسم يقدم فرصة العمر للأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ثمًن أنور سلامة لاعب ومدرب الأهلي السابق، تجربة إقامة نهائي أفريقيا هذا الموسم على أرض محايدة، معتبرا أن الأهلي والزمالك أكبر المستفيدين من خوض نهائي إفريقيا على أرض محايدة لاعتبارات عدة.

وقال سلامة في تصريحات خاصة، أن إقامة النهائي على أرض محايدة يضر بكل الفرق عدا ألأهلي والزمالك، بسبب ضمان الحضور الجماهيري كما شاهدنا في مباراتي السوبر الأخيرتين، إضافة الى جودة التنظيم والتأمين والنقل التليفزيوني.

وكشف مدرب الأهلي السابق وجهة نظره في ذلك قائلا:" أولا منح القدر للقطبين فرصة العمر بإقامة ذهاب نصف النهائي الأفريقي خارج الأرض، مما يتيح للمدربين فايلر وكارتيرون قراءة الخصم وحسم التأهل على ملعبه، وبعدها وفي حال وصول الأهلي والزمالك سيكون اللقاء في ملعب محايد، وهي فرصة للفريقين لتقديم أفضل ما لديهم وحصد اللقب العنيد للفريقين خلال السنوات الأخيرة".

وتابع سلامة: "مفيش شك أنه قرار يصب في صالح الأهلي والزمالك معا، ويشجعهم على تخطى عقبتي نصف النهائي والوصول إلى مشهد مصري خالص في المباراة الختامية لتبرهن على قوة الكرة المصرية رغم ما تمر ومرت به من أزمات، وكذلك تكون سابقة هي الأولى من نوعها بوصول فريقين من بلد واحد للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ البطولة".

يواجه فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر نظيرة الوداد المغربى ضمن مباريات دور النصف النهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا .

Advertisements

يخوض فريق الأهلى مباراة الذهاب في دور نصف النهائي خارج أرضه أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل ، بينما تقام مباراة الإياب فى القاهرة أحد أيام 8 أو 9 مايو من نفس الشهر .

حجز النادى الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 بعدما أطاح بصن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، بالفوز في لقاء الذهاب الذى أقيم بالقاهرة بهدفين نظيفين ، والتعادل في لقاء العودة بهدف لمثله .

وتأهل الزمالك للدور قبل النهائى ببطولة دورى أبطال افريقيا بعدما نجح فى عبرو عقبة الترجى بثلاثة اهداف مقابل هدفين فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما انتهت مباراة أمس بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة فى دور الـ 8، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وينتظر الفارس الأبيض الفائز من مازيمبى مع الرجاء البيضاوى المغربى فى الكونغو المقرر لها اليوم .

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الملاعب والاستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2020 فى بيان رسمى وهى ملعب جابوما بالكاميرون، ملعب محمد الخامس بالمغرب، استاد رادس بتونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائى يوم 12 مارس الجاري.