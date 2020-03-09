شكرا لقرائتكم المنياوى ينتقد توقف الدورى: هل كان يريد اتحاد الكرة منا دعم الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي على قرار اتحاد الكرة بإيقاف الدوري خلال الفترة الماضية.

قال المنياوى في تصريحات لـ" on time sports " :" فترة التوقف لم تكن مفيدة لكثرة التدريبات والمباريات الودية ولا أعرف لماذا التوقف؟ ما علاقتنا بالسوبر المصري والإفريقي؟ ثم نجد اختناقا في جدول المباريات وفاصل زمني 3 أيام بين المباريات".

أضاف "التوقف لم يكن مفيدا بخلاف 3 إصابات استغرقت وقتا.. بدلا من خوض مباريات ودية من الأفضل أن نلعب مبارياتنا في الدوري كل 6 أيام" متابعا بلهجة ساخرة "من الوارد أنهم أرادوا أن ندعم الأهلي والزمالك في السوبر".

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