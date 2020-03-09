شكرا لقرائتكم المنياوى ينتقد توقف الدورى: هل كان يريد اتحاد الكرة منا دعم الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي على قرار اتحاد الكرة بإيقاف الدوري خلال الفترة الماضية.
قال المنياوى في تصريحات لـ" on time sports " :" فترة التوقف لم تكن مفيدة لكثرة التدريبات والمباريات الودية ولا أعرف لماذا التوقف؟ ما علاقتنا بالسوبر المصري والإفريقي؟ ثم نجد اختناقا في جدول المباريات وفاصل زمني 3 أيام بين المباريات".
أضاف "التوقف لم يكن مفيدا بخلاف 3 إصابات استغرقت وقتا.. بدلا من خوض مباريات ودية من الأفضل أن نلعب مبارياتنا في الدوري كل 6 أيام" متابعا بلهجة ساخرة "من الوارد أنهم أرادوا أن ندعم الأهلي والزمالك في السوبر".
كانت هذه تفاصيل خبر المنياوى ينتقد توقف الدورى: هل كان يريد اتحاد الكرة منا دعم الأهلى والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.