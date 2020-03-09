شكرا لقرائتكم أول قرار من اتحاد الكرة بعد تعليق الفعاليات التى تتضمن تجمعات كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، التواصل مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد موقف مباريات المنتخب الوطنى الأول وكذلك الأندية الشعبية المشاركة في البطولات القارية سواء الإفريقية أو العربية، مثل الأهلى والزمالك والمصرى والإسماعيلى بعد قرار مجلس الوزراء بتعليق أي أحداث تشهد تجمعات كبيرة للمواطنين.

وتشهد مشاورات اتحاد الكرة مع وزير الرياضة الوقوف على مصير الجماهير في المباريات وتحديدا مباراة منتخب مصر الأول أمام توجو والمقرر لها يوم 26 مارس الجارى بإستاد القاهرة بعد موافقة الأمن على حضور 30 ألف مشجع، وهو ما سيتحدد خلال الساعات المقبلة.

ومن المعروف أن مباريات الدورى المصرى تشهد حضور أعداد صغيرة من الجماهير تتراوح ما بين 500 إلى 1000 مشجع، وستشهد مشاورات اتحاد الكرة مع الوزير بعض الإجراءات الخاصة بدخول هذه الأعداد في إطار وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.