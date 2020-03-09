شكرا لقرائتكم الغندور يحاضر لاعبي بيراميدز حول آلية تطبيق تقنية var في مباريات الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حاضر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، لاعبي نادي بيراميدز حول آلية تطبيق تقنية الفار في مباريات الدوري الممتاز بعد إقرارها رسميا من قبل اتحاد الكرة مع بداية لقاءات الدور الثاني للمسابقة.

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره نادي انبي يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساء على استاد بتروسبورت في بداية مشوار الفريق بالدور الثاني للدوري.

وقبل إقامة مران بيراميدز استعدادا لانبي، عقد رئيس لجنة الحكام محاضرة مع اللاعبين والجهاز الفني لشرح آليات تطبيق تقنية الفار في الدوري والحالات التي سيتم تنفيذ التقنية فيها.

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وأغلق فريق بيراميدز صفحة بطولة الكونفدرالية بشكل مؤقت عقب نهاية مباراته مع زاناكو الزامبى فى إياب دور الثمانية للبطولة والتى أقيمت على ستاد الدفاع الجوى.

ويحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

بعيداً عما سبق ، أنهى مجلس إدارة نادى بيراميدز أزمة نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفريق، ومحمد سلامة وكيل اللاعب عقب الجلسة التى عقدها اللاعب مع وكيله بحضور مسئولى بيراميدز بمقر النادى، وشهدت الجلسة عتابا بين اللاعب ووكيله بسبب التصريحات التى خرجت من الطرفين، لتنتهى الجلسة بالاتفاق على تنازل محمد سلامة عن الشكوى المقدمة ضد نبيل دونجا لاعب بيراميدز فى اتحاد الكرة .

وكانت أزمة قد بدأت بين الثنائى نبيل دونجا لاعب خط وسط بيراميدز ومحمد سلامة وكيل اللاعب بسبب تصريحات نبيل دونجا ضد وكيله، ليقرر محمد سلامة شكوى اللاعب فى اتحاد الكرة قبل أن ينجح مسئولو بيراميدز فى حل الأزمة بين اللاعب ووكيله .