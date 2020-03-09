شكرا لقرائتكم فالنسيا ينتظر "معجزة" لتجاوز أتالانتا بغياب جماهيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كانت التوقعات التي سبقت فريق فالنسيا الإسبانية إلى الموسم الحالي مبشرة للغاية بعد نهاية مميزة للموسم الماضي وكانت آمال جماهيره كبيرة في بداية الموسم لمشاهدة إنجاز حقيقي للفريق في الموسم الحالي، ولكن آخر طموحات الفريق قد تنهار يوم الثلاثاء على استاد "ميستايا" العريق عندما يستضيف أتالانتا الإيطالي في مواجهة حاسمة لحسم موقف الفريق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويحتاج فالنسيا للفوز بثلاثة أهداف نظيفة أو بأي نتيجة أخرى يكون الفارق فيها لصالحه بأربعة أهداف على الأقل حتى يتأهل لدور الثمانية في البطولة الأوروبية بعدما فاز أتالانتا 4 - 1 على ملعبه ذهابا.

وعند بداية الموسم الحالي في أغسطس الماضي ، كانت طموحات فالنسيا وجماهيره كبيرة للغاية ولكن إقالة مدرب الفريق ثم تعرض أكثر من لاعب بارز في الفريق لإصابات تستغرق فترات طويلة للعلاج كانت كلها عوامل أدت لمسيرة متواضعة للفريق في الموسم الحالي وقد تتوج أزمة الفريق بالخروج من البطولة الأوروبية.

ويحتل الفريق المركز السابع في الدوري الإسباني حاليا بعدما أنهى الموسم الماضي في المراكز الأربعة الأولى التي يتأهل أصحابها إلى دوري الأبطال كما ودع بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الثمانية على يد غرناطة رغم أنه خاض البطولة للدفاع عن لقبه.

وقد يتعرض الفريق لصدمة جديدة يوم الثلاثاء إذا لم يحقق الفوز المطلوب على أتالانتا في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال علما بأن المباراة ستقام بدون جماهير في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة خشية انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر.

وكان فالنسيا، الذي تغلب على برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي ، أضفى مزيدا من السعادة على مشجعيه بالتعاقد مع اللاعب ماكسي غوميز (22 عاماً) من سلتا فيغو قبل بداية الموسم الحالي بعقد يمتد لخمس سنوات ولم يكشف النادي عن قيمة المقابل المالي للصفقة لكنه وضع شرطا جزائيا في عقد اللاعب تبلغ قيمته 140 مليون يورو.

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ورغم هذا ، بدأت صدمات الفريق مع إقالة المدرب مارسيلينو في سبتمبر الماضي وتعيين ألبرت سيلاديس مكانه رغم عدم تمتعه بخبرة كبيرة مقارنة بمارسيلينو. ولم يلق قرار إقالة مارسيلينو ترحيبا من لاعبي الفريق الذين تحدثوا في وسائل التواصل الاجتماعي عن تأييدهم لمدربهم المقال وكانت أول مباراة للفريق مع سيلاديس هي المواجهة مع برشلونة في ملعب الأخير وخسرها الفريق 2 - 5.

ولكن الفريق تغلب بعدها على تشيلسي الإنجليزي 1 - صفر في عقر داره بدور المجموعات في دوري الأبطال الأوروبي ثم تأهل إلى الأدوار الإقصائية للبطولة عبر هذه المجموعة القوية والتي ضمت معهما أيضا فريقي أياكس الهولندي وليل الفرنسي ونال سيلاديس بعدها رضا اللاعبين كما بدأ غوميز في هز الشباك ما ساهم في تقدم فالنسيا للأمام في جدول الدوري الإسباني.

ولكن مشاكل الفريق لم تكن قد انتهت، ففي يناير الماضي تسبب الجدل بشأن إمكانية انتقال رودريغو مورينو مهاجم الفريق إلى برشلونة في حالة من عدم الاستقرار لدى اللاعب كما تعرض إيزكويل غاراي مدافع الفريق المتألق إلى إصابة تأكد غيابه بسببها عن الملاعب لفترة طويلة كذلك تعرض غوميز لكسر في إصبع القدم اليسرى ليتوقف التطور الرائع في مستوى اللاعب ويتجمد رصيده عند تسعة أهداف مع الفريق هذا الموسم.

وإزاء الهزائم التي تعرض لها الفريق في الآونة الأخيرة ، لم يتردد اللاعبون في الإفصاح خلال اللقاءات الإعلامية بعد المباريات عن عدم تعامل الفريق مع المباريات بالشكل المناسب وقال خوسيه غايا بعد الهزيمة 1 - 4 أمام ريال مايوركا : إذا لم تلعب بقوة وكثافة، لن يكون الفوز ممكنا. وكانت تصريحات داني باريخو قائد الفريق مشابهة بعدها بثلاثة أسابيع عقب الخسارة صفر - 3 أمام خيتافي.

وفي هذا الإطار لم تكن الهزيمة الكبيرة 1 - 4 أمام أتالانتا غير متوقعة تماما، وتحدث غايا بعد المباراة ببعض التفاؤل قائلا : عدنا لغرفة تغيير الملابس بعد المباراة ونظرنا لبعضنا البعض وقلنا : يمكننا فعل هذا" في إشارة لقدرة الفريق على التعويض خلال مباراة الإياب.

ولكن فالنسيا سيفتقد في مباراة الأربعاء لحماس وتشجيع أنصاره وهو ما قد يقلل من حماس اللاعبين ويؤثر سلبيا على الفريق.

وأبدى باريخو حزنه لقرار إقامة المباراة بدون جماهير ، وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: أكبر مهرجان في شوارع المدينة (لاس فيلاس) يشهد حركة عادية ولكننا لا نستطيع خوض أهم مبارياتنا في الموسم الحالي أمام مشجعينا.

وإذا ودع الفريق دوري الأبطال يوم الأربعاء ، سيكتمل المشهد الكارثي في الموسم الحالي لفالنسيا كما سيكون الفريق بحاجة لبذل جهد كبير من أجل الفوز بأحد مراكز الدوري الإسباني المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.