باريس سان جيرمان يستعد لتقديم 100 مليون يورو للتعاقد مع نجم لاتسيو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتحرك من أجل ضم لاعب وسط نادي لاتسيو الإيطالي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، الصيف القادم. وأوضحت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية إلى رغبة بطل فرنسا في ضم اللاعب الصربي الدولي، إذ يبدو على استعداد لدفع 100 مليون يورو لإقناع الاعب بالانضمام إليه عوضًا عن الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أشارت تقارير سابقة. وشارك «ميلينكوفيتش-سافيتش» في 25 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم، مسجلًا 4 أهداف، كما صنع مثلهم.

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