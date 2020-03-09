شكرا لقرائتكم خبر عن أليو بادجي: الأهلي الأقرب للقب الأفريقي.. وسعيد بالمشاركة أساسيًا أمام صن دوانز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي، إن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي خطوة كبيرة ومهمة على طريق التتويج بلقب دوري الأبطال.

وأضاف «بادجي»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «الأهلي قدم مباراة جيدة أمام صن داونز على ملعبه ووسط جماهيره، وكان الأقرب لتحقيق الفوز، لولا سوء الحظ الذي صادفنا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله ليصعد الأهلي بمجموع اللقاءين بعد فوزه في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة».

وتابع: «أشعر بسعادة كبيرة؛ لأنني شاركت أساسياً أمام صن داونز، لأن ذلك أكد ثقة الجهاز الفني في قدراتي خلال هذه المباراة المهمة، وأنا لاعب محترف، ولابد أن أكون مستعدا للمشاركة في أي وقت؛ سواء أساسيا أو احتياطيا».

وأضاف بادجي: «أتمنى أن تكون مشاركتي أساسيا في مباراة صن داونز بداية للمشاركات كثيرا خلال الفترة المقبلة».

وقال: «أرى أن الأهلي فرصته هي الأكبر والأقرب لحصد اللقب الإفريقي بنسبة لا تقل على ٧٠ %، وإذا نظرنا للفارق بين تاريخ الأهلي وقدرات لاعبيه وبين باقي الأندية الثلاثة التي صعدت للدور نصف النهائي وهي الوداد المغربي والرجاء المغربي والزمالك سنجد أن كفة الأهلي هي الأرجح».

وتابع بادجي: «الأهلي لم يخسر محلياً إلا في لقاء السوبر أمام الزمالك، وكانت الخسارة بركلات الترجيح من نقطة الجزاء ،وهو ما يعني أن فريقنا هو الأقوى محلياً، وقادر كذلك على تحقيق اللقب الأفريقي، وعلينا أن نُركز في كل مباراة على حدة، وقد أغلقنا ملف التأهل لنصف نهائي إفريقيا، ونركز حالياً في بطولة الدوري التي نسير فيها بشكل جيد، ونتطلع لحصد اللقب سريعاً«.