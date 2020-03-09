شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة علاجية لـ«أوناجم».. و«ساسي» يعود من تونس الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدى المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة علاجية وتأهيلية بجيمانيزيوم النادي، اليوم الإثنين.

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يأتي ذلك ضمن البرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي، للتعافي من أصابة الركبة التي يعاني منها، والتي تعرض لها برحلة تونس الأخيرة.

من ناحية أخرى، يعود إلى القاهرة عصر الثلاثاء، اللاعب فرجاني ساسي، قادمًا من تونس، عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لزياره أهله، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في التدريبات بعد غد الأربعاء بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.