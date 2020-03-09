شكرا لقرائتكم عمر الوحش يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة بسبب مستحقاته المالية فى الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم عمر الوحش لاعب النادى الإسماعيلى، بشكوى رسمية للجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ضد ناديه بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية فضلا عن تجميده وإبعاده عن المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم.

وكانت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى قد قررت تسويق عمر الوحش لاعب الفريق بعرضه على الأندية المحلية التي ترغب في تدعيم صفوفها في فترة الانتقالات الصيفية للتخلص من صداع أزمات اللاعب الذى قرر مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان إخراجه من حسابات الأجهزة الفنية للدراويش منذ فترة طويلة بسبب الخلافات التي نشبت بين رئيس النادى ووالد اللاعب .

وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة الإسماعيلى في تصريحات خاصة لـ "اسوبر كورة"، عن أن ناديه اكتشف مؤخراً أن الوحش يجند أحد المصورين لإلتقاط صور له داخل التمرين لترويجها على السويشال ميديا لشن حملة هجوم واسعة ضد المجلس .

وقال نفس المصدر، إن الإسماعيلى كان قريباً من الاستغناء عن عمر الوحش في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن اللاعب ادعى المرض وغاب عن النادى الثلاثة أيام الأخيرة قبل غلق باب القيد الشتوى لتفويت فرصة النادى للاستغناء عن خدماته .

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وكان الوحش صاحب الـ26 عاد للإسماعيلى بنهاية الموسم الماضى، بعد نهاية إعارته مع نادى مصر للمقاصة الذى لعب له لمدة 6 أشهر، ولكن لم يشارك بصفة أساسية مع النادى الفيومى بسبب إصاباته المتكررة.

وكان مسئولو النادى الاسماعيلى قد اتخذوا قراراً بتجميد عمر الوحش وأصدر رئيس النادى قراراً بمنع اشراك اللاعب فى المباريات وهو القرار الذى التزم به الصربى ميودراج المدير الفنى السابق للدراويش ومن خلفه أدهم السلحدار المدرب المؤقت وكذلك الفرنسى جوميز المدرب الحالى.

ونشبت خلافات شديدة بين عمر الوحش ووالده مع إبراهيم عثمان، وحاول بعض الوسطاء إقناع اللاعب بفكرة الرحيل عن الدراويش عن طريق الاعارة فى وقت سابق، إلا أن الوحش رفض وأصر على الرحيل على طريقة البيع النهائي.