شكرا لقرائتكم محمد صفوت يحافظ على تصنيفه رقم 131 في قائمة أفضل لاعبي التنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد هذا التصنيف هو أفضل ما وصل إليه محمد صفوت في مسيرته الاحترافية، حيث يسير البطل المصري بخطى ثابته منذ بداية الموسم الجاري نحو اقتحام قائمة التوب 100، وذلك بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما نجح البطل المخضرم أيضاً في بلوغ الدور الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 42 عاماً في تاريخ التنس المصري.
ومازال محمد صفوت متصدرا للترتيب العربي، للتصنيف العربي للتنس ويليه البطل التونسي مالك جزيري بالمركز الثاني عربيا والمرتبة 260 عالميا،
وفي المركز الثالث من لبنان بنيامين حسان و350 عالميا، أما في المركز الرابع يأتي التونسي عزيز دوقاز و357 عالميا، فيما تقدم المصري كريم مأمون 19 مركزا عالميا ليأتي بالمرتبة 381 عالميا، وليتقدم كذلك مركزا عربيا واحدا بدلا من اسكندر منصوري ليأتي كريم خامسا، فيما يحل التونسي منصوري بالمركز السادس عربيا، و385 عالميا.
وفي المركز السابع يأتي من المغرب آدم منديرا 461 عالميا، وبالمركز الثامن مواطنه لمين وهاب والمركز 669 عالميا، من لبنان بالمركز التاسع، هادي حبيب و751 عالميا، بالمركز العاشر من مصر حسام يوسف و 807 عالميا.
يذكر أن اللاعبين العرب قد خاضوا منافسات تصفيات كأس ديفيز الأسبوع الفائت، وقدموا مستويات عالية جدا، وأحرزوا العديد من الانتصارات، أهمها للمنتخب المغربي الذي أتى بالعلامة الكاملة من فيتنام ب4 انتصارات دون رد.
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