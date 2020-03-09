شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل الزحف نحو قمة أندية العالم ويرتقى 5 مراكز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم نادى الأهلى 5 مراكز في تصنيف أندية العالم، وفقاً لموقع "Clubworldranking"، وقفز إلى المركز الـ47 عالمياً، بدلاً من المركز الـ 52 عالمياّ الذى احتله فى تصنيف الأسبوع الماضي، وتفوق على العديد من الأندية العالمية أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزى الذى حل فى المركز 53 عالميًا.

وانتزع الأهلى بطاقة التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد تخطى فريق صن دوانز الجنوب أفريقى بنتيجة 3-1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بالدور ربع النهائى للمسابقة القارية، ليضرب موعدا مع الوداد المغربى فى الدور نصف النهائي، لانتزاع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

بينما تقدم نادى الزمالك للمركز الـ86 عالمياً بدلاً من المركز الـ90 عالمياً الذى احتله فى تصنيف الأسبوع الماضى.

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وكان الزمالك قد تغلب على الترجى التونسى بنتيجة 3-2 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بدورى أبطال أفريقيا، ويتأهل إلى الدور نصف النهائى ليواجه الرجاء المغربى.

ويستعد الأهلى والزمالك لمواجهة سموحة والاتحاد السكندرى بالجولة الـ18 من مسابقة الدورى المصري، يومى الأربعاء والخميس على الترتيب.