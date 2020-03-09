شكرا لقرائتكم سامي الشيشيني عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربي: صعبة وقوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك، صعوبة وقوة مواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الفرق الأربعة التي صعدت لهذا الدور قوية وبنفس المستوى.

وقال الشيشيني إن المواجهة صعبة بالتأكيد إلا أن من يريد الفوز بالبطولة عليه أن يكون مستعد لمواجهة أي فريق، قائلاً:"مازال هناك متسع من الوقت للقاء الرجاء يقترب من شهرين، بالتأكيد في وقته سندرس الفريق جيدا ونقاط القوة والضعف وكافة الأمور الخاصة بهم".

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وأضاف مدرب الزمالك:"أغلقنا في الوقت الحالي الملف الإفريقي، وتركيزنا حاليا في لقاءات الدوري القادمة لأننا سنخوض لقاء كل ثلاثة أيام، ونسعى لتجهيز كافة العناصر التي لم تشارك والمصابة، ونحتاج للجميع الفترة القادمة"، واختتم مدرب الزمالك تصريحاته بالتأكيد أن الجميع يسعى للفوز بلقاءات الدوري المقبلة وحصد النقاط لمواصلة مشواره بالبطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها يوم الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار لتحسين ترتيبه بجدول الدورى بعدما احتل المركز الثالث 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالها فى 9 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات من بينها هزيمة أمام الأهلى بعدما اعتبر مُنسحبًا من اللقاء ومهزومًا نتيجة 2 / 0، فيما سجل لاعبيه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

وتأهل الزمالك لدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ليواجه الرجاء البيضاوى المغربى فى لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل، وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، وتمسك مسؤولو الزمالك بخوض لقاء الذهاب فى ستاد القاهرة الدولى وجاء تأهل الزمالك بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، فى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز الأبيض فى القاهرة بنتيجة 3 / 1 ثم تعرض للخسارة يوم الجمعة الماضى فى تونس، بنتيجة 1 / 0، ليصعد الأبيض إلى نصف النهائى بالفوز فى مجموع المباراتين بنتيجة 3 / 2.