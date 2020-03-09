شكرا لقرائتكم أحمد بلال : أتوقع نهائي مصري خالص فى دوري أبطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال مهاجم النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق صعود فريقي الأهلى والزمالك لنهائى دورى أبطال افريقيا في نسختها الحالية بعد صعودهما إلى دور نصف النهائي وأضاف بلال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : اتوقع نهائي مصري خالص بين الأهلى والزمالك خاصة أن الفريقان يقدمان كرة حماسية ولديهم رغبة كبيرة في الوصول للنهائي. وتأهل الأهلى إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي 3 -1 بمجموع مباراتى الذهاب والعودة. ونجح الزمالك فى إقصاء الترجى حامل اللقب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، يوم الجمعة الماضية، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف النهائى بنتيجة 3 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة. Advertisements وتقرر مواجهة الزمالك مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يقام لقاء الذهاب أحد يومي 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، على أن يقام العودة فى مصر أحد يومي 8 و9 من الشهر ذاته، وستقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية في أحد دول الكاميرون أو المغرب أو تونس يوم 29 مايو.

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