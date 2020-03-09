شكرا لقرائتكم الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر لليد على حساب البنك الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقق فريق كرة اليد بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى باسم السبكى، فوزا مهما على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 32 / 26 فى إطار دور الثمانية بمسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2019 / 2020، لينجح فى التأهل إلى نصف النهائى.
وتقام على مدار اليوم بخلال مباراة الزمالك لقاءات مهمة فى دور ربع النهائى بين كل من، سبورتنج مع الأهلى والزهور مع المعادى وطلائع الجيش مع الأوليمبى.
بينما يقام دور قبل النهائى يوم 21 أبريل القادم وفقا لما أعنته لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم بينما يقام النهائى فى اليوم التالى الموافق 22 أبريل من الشهر نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر لليد على حساب البنك الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.