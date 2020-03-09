اخبار الرياضه

الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر لليد على حساب البنك الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر لليد على حساب البنك الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق كرة اليد بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى باسم السبكى، فوزا مهما على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 32 / 26 فى إطار دور الثمانية بمسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2019 / 2020، لينجح فى التأهل إلى نصف النهائى.

وتقام على مدار اليوم بخلال مباراة الزمالك لقاءات مهمة فى دور ربع النهائى بين كل من، سبورتنج مع الأهلى والزهور مع المعادى وطلائع الجيش مع الأوليمبى.

Advertisements

بينما يقام دور قبل النهائى يوم 21 أبريل القادم وفقا لما أعنته لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم بينما يقام النهائى فى اليوم التالى الموافق 22 أبريل من الشهر نفسه.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر لليد على حساب البنك الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا