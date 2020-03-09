شكرا لقرائتكم اللجنة المنظمة تعلن تأجيل دورة الألعاب السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية يوم الأحد تأجيل إقامتها إلى وقت لاحق بسبب فيروس كورونا الجديد.

وجاء في بيان اللجنة: "تابعت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد بالتعاون مع الجهات المعنية، وبناء على التوصيات الصادرة من اللجنة المعنية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس، قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية تأجيل إقامتها إلى وقت لاحق".

وكانت اللجنة الأولمبية السعودية أعلنت في وقت سابق إقامة دورة ألعاب على أن تبدأ في 23 مارس الحالي حتى الأول من أبريل المقبل.