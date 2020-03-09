انت الان تتابع الدوري الانجليزي: كسر كاحل توريرا يبعده عن أرسنال حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لوكاس توريرا سيغيب لفترة قد تصل الى عشرة أسابيع بسبب كسر في الكاحل

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم الإثنين ان لاعبه الأوروغوياني لوكاس توريرا سيغيب لفترة قد تصل الى عشرة أسابيع بسبب كسر في الكاحل، ما سيحول عمليا دون عودته الى صفوف الفريق قبل نهاية الموسم الحالي.

وأشار النادي اللندني الى ان لاعب خط الوسط الدولي البالغ 24 عاما، سيخوض "فترة تعافٍ يتوقع ان تمتد لما بين ثمانية وعشرة أسابيع".

وتختتم الإثنين المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز بلقاء ليستر سيتي وأستون فيلا، على ان تتبقى بعدها تسع مراحل.

وأصيب اللاعب في كاحل القدم اليمنى في مباراة فريقه مع بورتسموث من الدرجة الإنكليزية الثانية (الثالثة عمليا) الإثنين الماضي في الدور الخامس لمسابقة كأس إنكلترا، والتي انتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة أهّله الى ربع النهائي. ونقل توريرا الى خارج الملعب على متن حمّالة.

Advertisements

وكان المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا قد رجّح في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، غياب الدولي الأوروغوياني لفترة مطوّلة، معتبرا ان ذلك "جزء من كرة القدم، علينا أن نتأقلم. هذا يحدث للفرق الأخرى".

وسيكون لاعب خط الوسط في سباق مع الوقت للعودة والالتحاق بمنتخب بلاده للمشاركة في بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية، والتي تقام في الأرجنتين وكولومبيا بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

ويحتل أرسنال المركز التاسع في ترتيب الدوري، بفارق ثماني نقاط عن القطب اللندني الآخر تشلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة رسميا الى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.