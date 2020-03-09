شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حقيقية تراقص ميسي على أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد فريق برشلونة ليونيل ميسي، داخل سيارته وهو يتمايل رقصاً على أغنية المطرب الشعبي المصري حسن شاكوش، "بنت الجيران". وما أثار الجدل هو قيام العديد من الحسابات الرسمية لبرامج فنية تتناول حياة المشاهير بنشر المقطع، مثل الحساب الرسمي لبرنامج "عرب وود". Advertisements ورغم أن الفيديو المتداول ظهر وكأنه أصلي لكن الفيديو الحقيقي لميسي أثناء قيادته للسيارة كان وهو يستمع لأغنية أجنبية ويتمايل رقصاً عند سماعها. فيديو ميسي يستمع لأغنية بنت الجيران في سياراته الفيديو الحقيقي لميسي وهو يسمع أغنية أجنبية Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو.. حقيقية تراقص ميسي على أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.