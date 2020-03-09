الامارات | رسميا.. تأجيل مباريات منتخب الإمارات في تصفيات مونديال 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. تأجيل مباريات منتخب الإمارات في تصفيات مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر كل من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم رسميا تأجيل كافة مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي كانت مقررة في مارس الجاري ويونيو المقبل حتى إشعار آخر، علما أن المنتخب الوطني كان مقررا أن يلتقي كلا من منتخبي ماليزيا وإندونيسيا الشهر الجاري في حين كان مقررا أن يلتقي أيضا كل من تايلاند وفيتنام يونيو المقبل.

وخاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الإثنين كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء حول القرار الذي تم اتخاذه بسبب الأوضاع الصحية الراهنة والتي تُصعب من عملية التنقل بين البلدان والسفر إليها مما يعيق عملية استضافة وتنظيم المباريات بشكل سلس.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في خطابه إنه فتح المجال أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء لتنظيم مبارياتها بموعدها بعد الاتفاق بين الطرفين ومخاطبة الاتحادين الآسيوي والدولي للموافقة شريطة أن يتم توفير كافة إجراءات الأمن والسلامة الصحية لجميع الأطراف.

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وحدد الاتحاد القاري 3ا مارس الجاري موعداً نهائياً لتقديم طلب إقامة المباريات المقررة في مارس في موعدها على أن يحتوي الطلب اتفاقية خطية بين الاتحادين المعنيين للموافقة على لعب المباريات، وتاريخ 3 مايو لتسليم الطلب ذاته فيما يتعلق بمباريات شهر يونيو.

وسيقوم الاتحاد الآسيوي رفقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بمتابعة الوضع الصحي الراهن وإطلاع الاتحادات الأعضاء بأي مستجدات فورية، أو أي تعديل على القرار المعلن مؤكداً على أولوية الصحة العامة وسلامة جميع أفراد المجتمع الرياضي.