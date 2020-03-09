شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا للاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، جلسة فنية سريعة مع اللاعبين في بداية المران، قدم خلالها التحية للاعبين على المجهود الذي تم بذله خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا لهم أن المشوار نحو التتويج الأفريقي ينقصه خطوتين، وأنه على ثقة في قدرتهم على تخطي الخطوات القادمة ومن ثم التتويج.

كما طالب الفرنسي اللاعبين بغلق الصفحة الأفريقية في الوقت الحالي، والتركيز في اللقاءات القادمة ببطولة الدوري، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

Advertisements

واكتفى الجهاز الفني بأداء مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء الترجي الأخير بدوري أبطال إفريقيا، بأداء تدريبات تأهيلية فقط سواء داخل الملعب أو بجيمانيزيوم النادي.

وحرص طارق حامد ويوسف أوباما ومحمود حمدي الونش، عقب أدائهم الجزء التأهيلي، على المشاركة في فقرة تدريبات بالكرة مع مجموعة اللاعبين البدلاء، والذين لم يتواجدوا برحلة تونس الأخيرة.

وخصص كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة لحازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، عقب أداءه تدريبات الركض حول الملعب.

كما خصص الجهاز الفني فقرة خاصة للثلاثي محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة، حيث اكتفى كارتيرون بخضوع الثلاثي لفقرة تأهيلية بجيمانيزيوم النادي، وعدم خوضهم التدريبات الجماعية وذلك من أجل تجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.