شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يتابع «يوفيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتابع نادي نابولي الإيطالي بقيادة مديره الفني جينارو جاتوزو مهاجم ريـال مدريد الإسباني الصربي لوكا يوفيتش من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وحسب صحيفة «إل ماتينو» الإيطالية، فإن نادي الجنوب الإيطالي يضع أعينه على مهاجم إنتراخت فرانكفورت السابق، والذي لم يستطع حجز موقعًا أساسيًا له مع الميرنجي بعد انضمامه له هذا الموسم.

ويرغب نابولي في تعزيز خط هجومه، فيما يضع خيارات أخرى بجانب «يوفيتش»، ومنهم أندريا بيلوتي، هداف تورينو، ومهاجم ساسولو جيرمي بوجا.

وشارك «يوفيتش» في 24 مباراة هذا الموسم مع فريقه، معظمها كبديل، ولم يسجل سوى هدفين وصنع مثلهما.