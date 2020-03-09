شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يطمئن محبيه على صحته: أنا في بيتي الحمدلله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طمأن عماد متعب، مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، محبيه على حالته الصحية، عقب الوعكة التي تعرض لها قبل يومين.

وكتب «متعب»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «ألف شكر ليكم جميعاً.. أنا في بيتي الحمدلله».

ومن جانبها، نشرت يارا نعوم، زوجة متعب، تغريدة على «تويتر»، أكد فيها سلامة نجم الأهلي السابق، قائلة: «بشكر كل الناس اللي حاولت الاطمئنان على عماد، سواء بالاتصال أو بمسج، وبعتذر لو مقدرتش أرد على كل المكالمات.. وبالنسبة لحالة عماد الصحية.. عماد في البيت بصحة جيدة والحمدلله.. لا يوجد أي جلطات كما ذكر في بعض المواقع».