شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول لحاق «كورتوا» بمواجهة مانشستر سيتي بعد إصابته أمام بيتيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكدت صحيفة «آس» الإسبانية وجود شكوك حول لحاق حارس ريـال مدريد ثيبو كورتوا بمواجهة فريقه المصيرية أمام مانشستر سيتي، بعد تعرضه لإصابة خلال لقاء فريقه، أمس، أمام ريال بيتيس.

وأذاع برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني الشهير لقطات للحارس وهو يعرج أثناء خروجه من الملعب عقب اللقاء، فيما أوضحت الصحيفة أن البلجيكي سيخضع لفحوصات لتحديد حجم الإصابة في قدمه اليسرى، الثلاثاء.

وأضافت أن مشاركته في مباراة فريقها القادمة أمام إيبار تبدو صعبة، كما تحوم الشكوك أيضًا حول إمكانية مشاركته أمام مانشستر سيتي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي يحتاج فيها الفريق الفوز بثنائية نظيفة على الأقل من أجل متابعة مشواره في بطولته المحببة.