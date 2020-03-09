شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبحث مع معاونيه استعدادات الأهلي لمواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مع معاونيه لوضع برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، والترتيب لمباراة سموحة بعد غد الاربعاء.

وأغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال إفريقيا، وبدأ التركيز في مباريات الدوري العام وعلى رأسها مباراة سموحة المقبلة.

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وحرص فايلر على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم أمس في جنوب إفريقيا؛ للتأكيد على ضرورة إغلاق ملف دوري أبطال إفريقيا والعودة من جديد إلى بطولة الدوري العام، لاستمرار انطلاقة الفريق.

ومنح رينيه فايلر اللاعبين راحة اليوم من المران؛ بسبب طول رحلة العودة من جنوب إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع سموحة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات الدور الثاني في بطولة الدوري الممتاز.