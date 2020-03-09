شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعيد ميلاد حسام عاشور: كل عام وأنت تاريخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع «فيس بوك»، اليوم الإثنين، بعيد ميلاد قائد الفريق الأول لكرة القدم حسام عاشور الـ34.
ونشرت الصفحة صورة لـ«عاشور» أرفقتها بتعليق: «يا من اتخذت الأهلي وطنًا.. يا من تحطمت كل الأرقام والألقاب على صخرته.. تلك الصخرة التي نقش عليها التاريخ.. كل عام وأنت قائد.. كل عام وأنت قدوة.. كل عام وأنت تاريخ».
ولد حسام عاشور في 9 مارس 1986، ويمتلك عاشور 36 بطولة مع الأهلي كأكثر لاعب مصري تحقيقا للبطولات، بواقع 12 لقبًا لمسابقة الدوري، و3 ألقاب لكأس مصر، و10 ألقاب للسوبر المصري، و5 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، ولقب وحيد لكأس الكونفيدرالية، و5 ألقاب للسوبر الإفريقية.
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