شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يرصد 56 مليون يورو لضم مهاجم إيندهوفن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرصد نادي أرسنال الإنجليزي مبلغ 56 مليون يورو من أجل التعاقد مع مهاجم إيندهوفن الهولندي دونيل مالين، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وحسب صحيفة Le10Sport الفرنسية، فإن صاحب الـ 21 عامًا، الذي قضى عامين مع ناشئي الجانرز قبل الرحيل إلى إيندهوفن في 2017، عاد للظهور على رادار الفريق اللندني.

وتقدر قيمة اللاعب حاليًا بحوالي 56 مليون يورو، إلا أن الصحيفة الفرنسية أشارت إلى احتمالية منافسة نادي ميلان الإيطالي لأرسنال على توقيع اللاعب.

وشارك اللاعب في 25 مباراة هذا الموسم مع فريقه بجميع البطولات، وسجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 9 أهداف.