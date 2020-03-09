شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لإقامة مباراة برشلونة ونابولي دون جمهور بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكر تقرير صحفي، اليوم الإثنين، أن مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها بملعب «كامب نو» يوم 18 مارس الجاري، قد تُلعب دون جماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وقالت صحيفة (سبورت) الإسبانية إن حكومة كتالونيا ترغب في لعب مباراة البارسا ونابولي خلف الأبواب المغلقة؛ للحد من انتشار الفيروس.

كانت وزارة الصحة الإسبانية قد أوصت بإقامة المباراة دون جماهير، بسبب المخاوف بشأن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصا في التجمعات الكبيرة بين الحشود.. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) على ملعب سان باولو.

جدير بالذكر أن مباراة فالنسيا وأتالانتا، المقرر لها غدا الثلاثاء، ستُلعب أيضا دون جماهير، ومن المحتمل أن تُلعب مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند أيضا خلف الأبواب المغلقة.