شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حامل اللقب.. وهدية تقرب ليفربول من اللقب الغائب (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ نظام المسابقة الجديد (بداية من موسم 1992/1993) وللمرة الأولى منذ عام 1990، وذلك بعد أن أصبح الفريق بحاجة للفوز بمباراتين فقط من بين آخر 9 جولات متبقية من الموسم الحالي.

وقدم ليفربول موسمًا مذهلًا حقق من خلاله افضل انطلاقة على الإطلاق لفريق في عهد المسابقة بعد أول 29 جولة من الموسم (82 نقطة من أصل 87)، بجانب معادلة الرقم القياسي الإنجليزي لعدد الإنتصارات المتتالية لفريق في الدوري (18 انتصار متتالي بداية من الجولة التاسعة وحتى الجولة السابعة والعشرين).

ومع تقديم ليفربول لموسم استثنائي وغير مسبوق لنادي في الكرة الإنجليزية، لعبت عوامل أخرى في تقريب الريدز من لقب غالي غاب لـ30 عامًا عن خزائن النادي العريق، وأبرزها كان تراجع مستوى المنافسين وعلى رأسهم حامل اللقب في اخر موسمين مانشستر سيتي.

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حامل لقب الموسم الماضي تلقى 7 هزائم بالدوري بعد أول 29 جولة هذا الموسم، في أسوأ سجل هزائم يعرفه فريق يدربه المدرب بيب جوارديولا في موسم من مسابقة الدوري، مع خسارة الفريق مساء الأمس في ديربي مدينة مانشستر ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0.

وقد يكون مانشستر يونايتد هو الغريم والمنافس الأكبر لليفربول في تاريخ الكرة الإنجليزية، لكن فريق الشياطين الحمر بالأمس منح الريدز فرصة التتويج مبكرًا باللقب مع تعطيله رصيد مانشستر سيتي عند 57 نقطة، بفارق 25 نقطة كاملة عن صدارة الترتيب، وهو ما يعني ان ليفربول قد يحسم الدوري في الجولتين القادمتين في حال تحقيق الفوز، وقد يساعده مانشستر سيتي ايضًا في التبكير بالإحتفال باللقب في حال تعثر رجال المدرب بيب جوارديولا مجددًا.

وأصبح مانشستر يونايتد هو ثاني فريق يتسبب في خسارة حامل اللقب 6 نقاط هذا الموسم، بعد وولفرهامبتون، مع تفوق الفريقين على مانشستر سيتي ذهابًا وايابًا، وهو حدث لم يتعرض له فريق بيب جوارديولا سوى في مناسبة واحدة خلال المواسم الثلاثة السابقة في البريميرليج، قبل هذا الموسم (خسر ذهابًا وإيابًا في الدوري ضد تشيلسي في موسم 2016/2017).

وسيصبح ليفربول على اعتاب تتويج تاريخي مع الجولة 31 ليكون اسرع نادي يتوج بلقب البريميرليج على الإطلاق، ومنها سينطلق الفريق لمحاولة تحقيق رقم قياسي اخر متبقي في محاولة لتخطي حاجز ال100 نقطة في الموسم، وهو الرقم المدون بأسم مانشستر سيتي في موسم 2017/2018.