شكرا لقرائتكم خبر عن حلم اللقب يتهدد مع سقوط مفاجئ للريال في الأندلس (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سقط ريال مدريد خارج قواعده بنتيجة 2-1 ضد ريال بيتيس، في ختام مباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني «لاليجا».

وأهدر العملاق المدريدي قمة ترتيب الدوري في هذه الجولة بعد ان كان استعادها فقط في الجولة الماضية، ليتجمد رصيد الفريق عند 56 نقطة، خلف برشلونة بنقطتين.

وأفتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق المدافع البرازيلي سيدني الذي أكد حفاظ النادي الأندلسي على سلسلته المميزة بالتسجيل في جميع مبارياته ال28 الأخيرة في الدوري على ملعبهم، وبالتحديد منذ 21 أكتوبر 2018 (الخسارة 1-0 من ريال بلد الوليد).

وعدّل ريال مدريد النتيجة سريعًا قبل نهاية الشوط الأول عن طريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي انهى صيامه التهديفي والذي دام ل6 مباريات متتالية قبل مباراة الأمس.

وسجل بنزيمة هدفه رقم 241 بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات، ليعادل رقم الأسطورة المجري، بوشكاش، ويصبح الهداف التاريخي الخامس للنادي مناصفة مع بوشكاش.

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وسجل جناح برشلونة السابق ولاعب ريال بيتيس الحالي كريستيان تيو هدف الفوز الغالي الذي جاء قبل 8 دقائق من نهاية المباراة، مسجلًا أول أهدافه في لاليجا هذا الموسم، وهدفه الأول في المسابقة منذ أبريل 2019.

وحقق ريال بيتيس انتصارًا غاليًا أنهى من خلاله أسوأ سلسلة نتائج للفريق هذا الموسم مع فشل الفريق في تحقيق أي انتصار في الجولات الـ6 الماضية (تعادل 3 وخسر 3) قبل ان يحقق فوزه الأول بالأمس منذ الجولة رقم 20، والذي تحقق وقتها على ملعبه ايضًا (3-0 ضد ريال سوسيداد).

وتمكن أصحاب الأرض من الفوز على ملعبهم ضد ريال مدريد في مباراة بـ لاليجا للمرة الأولى منذ الفوز في نوفمبر 2012 بنتيجة 1-0.

ولم يحقق ريال مدريد سوى إنتصار وحيد في الجولات الأربعة الأخيرة من الدوري متعرضًا للهزيمة في اخر مباراتين خارج قواعده (ليفانتي وريال بيتيس).

وخسر ريال مدريد 4 مباريات في أخر 7 مباريات بـ مختلف البطولات، وهو عدد الهزائم الذي يفوق بالضعف عدد الهزائم التي تعرض لها ريال مدريد هذا الموسم خلال أول 32 مباراة في مختلف البطولات (فاز 20 وتعادل 10 وخسر 2).

وتلقى ريال مدريد هزيمته العاشرة في الولاية الثانية للمدرب زين الدين زيدان مع المباراة رقم 50 للفريق، وهو نفس عدد الهزائم الذي تلقاه الفريق في ولاية المدرب الفرنسي الأولى لكن بعد 105 مباراة.