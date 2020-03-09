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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة الفرنسية: مباراة سان جيرمان ودورتموند بدون جمهور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
أكدت شرطة باريس أن مباراة الإياب للدور 16 من دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في ملعب بارك دي برنس يوم الأربعاء ستلعب خلف أبواب مغلقة.
ويأتي هذا القرار وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا، الذي يتزايد في أنحاء أوروبا. يُذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز دورتموند 2-1 على الفريق الفرنسي.
كما طالب العديد من الأشخاص المعنيين بكرة القدم، من لاعبين وإداريين، بإيقاف الدوريات لتجنب انتقال الفيروس، وعلى رأسها الدوري الإيطالي، نظرا للانتشار الكبيرة الذي تشهده إيطاليا.
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