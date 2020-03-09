اخبار الرياضه

لاتسيو يقدم عرضا مسبق لمهاجم تشيلسي جيرو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاتسيو يقدم عرضا مسبق لمهاجم جيرو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

لم يتخل نادي ​لاتسيو​ عن الاهتمام بمهاجم ​تشيلسي​، ​أوليفييه جيرو​، وينتهي عقد الفرنسي مع البلوز في حزيران المقبل، وتم حظر انتقاله في أواخر كانون الثاني إلى لاتسيو من قبل المدرب ​فرانك لامبارد​.

وتقول "لو 10 سبورت" إن الايطاليين ما زالوا متحمسين وقدّموا عرضًا مسبقا لصالح جيرو، الأمر الذي أثار إعجابه.

كما أن إنتر ميلان على اتصال، رغم أنه لا يزال هناك احتمال لقيام جيرو، 33 عامًا، بتوقيع عقد جديد لمدة عام مع تشيلسي في الأشهر المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاتسيو يقدم عرضا مسبق لمهاجم تشيلسي جيرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا