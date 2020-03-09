لاتسيو يقدم عرضا مسبق لمهاجم تشيلسي جيرو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

لم يتخل نادي ​لاتسيو​ عن الاهتمام بمهاجم ​تشيلسي​، ​أوليفييه جيرو​، وينتهي عقد الفرنسي مع البلوز في حزيران المقبل، وتم حظر انتقاله في أواخر كانون الثاني إلى لاتسيو من قبل المدرب ​فرانك لامبارد​.



وتقول "لو 10 سبورت" إن الايطاليين ما زالوا متحمسين وقدّموا عرضًا مسبقا لصالح جيرو، الأمر الذي أثار إعجابه.

كما أن إنتر ميلان على اتصال، رغم أنه لا يزال هناك احتمال لقيام جيرو، 33 عامًا، بتوقيع عقد جديد لمدة عام مع تشيلسي في الأشهر المقبلة.