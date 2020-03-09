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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاتسيو يقدم عرضا مسبق لمهاجم تشيلسي جيرو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
لم يتخل نادي لاتسيو عن الاهتمام بمهاجم تشيلسي، أوليفييه جيرو، وينتهي عقد الفرنسي مع البلوز في حزيران المقبل، وتم حظر انتقاله في أواخر كانون الثاني إلى لاتسيو من قبل المدرب فرانك لامبارد.
وتقول "لو 10 سبورت" إن الايطاليين ما زالوا متحمسين وقدّموا عرضًا مسبقا لصالح جيرو، الأمر الذي أثار إعجابه.
كما أن إنتر ميلان على اتصال، رغم أنه لا يزال هناك احتمال لقيام جيرو، 33 عامًا، بتوقيع عقد جديد لمدة عام مع تشيلسي في الأشهر المقبلة.
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