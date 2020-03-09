تأجيل النشاطات الكروية في سوريا بسبب فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

اعلن ​الاتحاد السوري لكرة القدم​ عن تأجيل النشاط الكروي لكافة البطولات المحلية بكل الفئات اعتبارا من 10 آذار/مارس الجاري ولغاية 15 نيسان /أبريل المقبل وذلك تخوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأصدر الاتحاد بيانا نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك "اشار فيه الى أن :" توقيف النشاط جاء تماشيا مع توصيات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم المتضمنة تأجيل النشاطات والفعاليات الكروية خلال الفترة الحالية بسبب اعتبارات الصحة والسلامة العامة".

وكان ​الاتحاد السوري لكرة السلة​ أعلن أيضا عن إيقاف وتأجيل كافة أنشطته لذات السبب بتوصيات من الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة.