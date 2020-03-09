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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل النشاطات الكروية في سوريا بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
اعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن تأجيل النشاط الكروي لكافة البطولات المحلية بكل الفئات اعتبارا من 10 آذار/مارس الجاري ولغاية 15 نيسان /أبريل المقبل وذلك تخوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأصدر الاتحاد بيانا نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك "اشار فيه الى أن :" توقيف النشاط جاء تماشيا مع توصيات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم المتضمنة تأجيل النشاطات والفعاليات الكروية خلال الفترة الحالية بسبب اعتبارات الصحة والسلامة العامة".
وكان الاتحاد السوري لكرة السلة أعلن أيضا عن إيقاف وتأجيل كافة أنشطته لذات السبب بتوصيات من الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة.
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