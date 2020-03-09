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رونالدو يوجه الشكر لمن ساعده للوصول الى انجازه الجديد 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

بعد وصوله الى المباراة رقم 1000 في مسيرته الكروية، وفوز اليوفي بنتيجة 2-0 ضمن الجولة 26 من عمر ​الدوري الايطالي​ على ​الانتر​ يشعر اللاعب البرتغالي في صفوف اليوفي كريستيانو ​رونالدو​ بفخر كبير بهذا الانجاز الجديد له في مسيرته.

وكتب رونالدو على صفحته على انستغرام بعد نشره صورا له بقمصان الأندية التي لعب لها بداية من سبورتنغ لشبونة، مرورا بمانشستر يونايتد، ثم وفريقه الحالي ​يوفنتوس​، وبرفقة قميص المنتخب البرتغالي: "فخور جدا بالوصول إلى 1000 مباراة رسمية في مسيرتي بفوز مهم جدا وضعنا على قمة الجدول مجددا".

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وأضاف: "شكرا لجميع زملائي في الفريق والمدربين وعائلتي وأصدقائي والمشجعين الذين ساعدوني في الوصول إلى هذا الإنجاز العظيم".

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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