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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يوجه الشكر لمن ساعده للوصول الى انجازه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
بعد وصوله الى المباراة رقم 1000 في مسيرته الكروية، وفوز اليوفي بنتيجة 2-0 ضمن الجولة 26 من عمر الدوري الايطالي على الانتر يشعر اللاعب البرتغالي في صفوف اليوفي كريستيانو رونالدو بفخر كبير بهذا الانجاز الجديد له في مسيرته.
وكتب رونالدو على صفحته على انستغرام بعد نشره صورا له بقمصان الأندية التي لعب لها بداية من سبورتنغ لشبونة، مرورا بمانشستر يونايتد، ثم ريال مدريد وفريقه الحالي يوفنتوس، وبرفقة قميص المنتخب البرتغالي: "فخور جدا بالوصول إلى 1000 مباراة رسمية في مسيرتي بفوز مهم جدا وضعنا على قمة الجدول مجددا".
وأضاف: "شكرا لجميع زملائي في الفريق والمدربين وعائلتي وأصدقائي والمشجعين الذين ساعدوني في الوصول إلى هذا الإنجاز العظيم".
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