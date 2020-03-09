مران الزمالك.. أوناجم فى الجيم.. تأهيل حازم إمام..ومشاركة أحمد عيد مع فريق 2001

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جدة - عمرو شويل أدى المغربى محمد أوناجم، جناح فريق الزمالك، جلسة علاجية وتأهيلية فى صالة جيمانزيوم النادى، وذلك ضمن البرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبى للتعافي من إصابة الركبة التي يعاني منها والتى تعرض لها مؤخراً كما قام الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك بتخصيص فقرة تأهيلية خاصة لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق، عقب أداءه تدريبات الجرى حول الملعب.
كما حرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون باكتفاء مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء الترجي الأخير بدوري أبطال إفريقيا، بأداء تدريبات تأهيلية فقط سواء داخل الملعب أو بجيمانيزيوم النادي فيما حرص طارق حامد ويوسف أوباما ومحمود حمدي الونش لاعبى الفريق الأساسيين عقب أدائهم الجزء التأهيلي على المشاركة في فقرة تدريبات بالكرة مع مجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يتواجدوا برحلة تونس الأخيرة فيما خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة خاصة للثلاثي محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة على هامش المران بملعب النادي حيث اكتفى كارتيرون بخضوع الثلاثي لفقرة تأهيلية بجيمانيزيوم النادي، وعدم خوضهم التدريبات الجماعية وذلك من أجل تجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.
بينما وافق الجهاز الفنى للزمالك، لأحمد عيد الظهير الأيمن للفريق، على عدم تواجده فى المران، وذلك من أجل المشاركة مع فريق 2001 في مواجهة حرس الحدود، التى ستقام عصر اليوم، الإثنين، ببطولة الجمهورية على ملاعب الناشئين بالنادي وجاء قرار الجهاز الفني لتوفير احتكاك قوي وتجهيز اللاعب بأفضل صورة للفترة المقبلة.
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