شكرا لقرائتكم مصر تطلب تنظيم البطولة الأفريقية للجودو بدلا من المغرب بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل الاتحاد المصرى للجودو برئاسة مطيع فخر الدين ، طلبا إلى الاتحادين الأفريقي والدولى للعبة، يطلب فيها استضافة البطولة الأفريقية التي تقام بالمغرب 19 أبريل القادم ، في ظل تعليق الأنشطة الرياضية بالمغرب في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

أكد مطيع فخر الدين أن المغرب قامت بإلغاء الكثير من البطولات خلال الفترة الأخيرة بسبب الكورونا، فتم مخاطبة الاتحاد الدولى للجودو لإخطاره باستعداد مصر باستضافة البطولة الأفريقية ، و المؤهلة للأولمبياد ، و التي تدخل ضمن الرانك العالمى .

وأضاف رئيس الاتحاد انه حال إلغاء البطولة وعدم النقل أو التاجيل سيتم الدخول في معسكر خارجى بجورجيا استعدادا للأولمبياد .

Advertisements

يذكر ان المغرب قررت إلغاء أكثر من بطولة خلال الساعات الماضية منها بطولة جراند برى للجودو ، و كذلك بطولة الدورى العالمى للكاراتيه ، وغيرها من البطولات ، بسبب انتشار الفيروس .

ومن المقرر أن يصل رد الاتحاد الدولى و الأفريقي على طلب الاتحاد المصرى عقب تحديد المغرب موقفها من البطولة سواء بإقامتها في موعدها أو رفض استضافتها .

لم تكن الخسائر التي سببها فيروس كورونا في مختلف الدول ، مجرد الإصابة به ، و التألم من أعراضه ، بل أنه طال الرياضة بصفة عامة و المصرية بصفة خاصة ، بعد قرار بعد الدول و الاتحادات الرياضية إلغاء عدد من البطولات الهامة خوفا من هذا الـ " بعبع " الذى أصبح يسيطر على تفكير كل الدول في مختلف أنحاء العالم .

وخلال أخر 48 ساعة ، شهدت الرياضة المصرية إلغاء مشاركة المنتخبات المختلفة في عدد من البطولات ، مثل لأفروليج لكرة السلة ، و البطولة العربية للملاكمة ، و جراند برى للجودو ، و البطولة العربية للملاكمة ، و بطولة مصر الدولية للتايكوندو ، و بطولة قطر الدولية لتنس الطاولة