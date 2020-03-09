شكرا لقرائتكم رسميا.. نقل مباراة المنتخب الأولمبى والأرجنتين من الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأكد مسئولو اتحاد الكرة نقل المباراة الودية بين المنتخب الأولمبى والأرجنتين يوم 29 مارس الجارى خارج الإمارات، بعدما كان مقررًا إقامتها فى دبى.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن ملعب المباراة وملعب ودية البرازيل سيتم حسمهما خلال 48 ساعة فقط، حيث يستعد المنتخب لخوض منافسات اولمبياد طوكيو 2020 حيث تجرى القرعة فى ابريل المقبل.

جدير بالذكر أن البرازيل طلبت مواجهة المنتخب الأولمبى رسميًا خلال التوقف الدولى فى مارس.

قرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، إعلان قائمة المنتخب يوم 18 مارس الجارى استعدادا لمباراتى كرواتيا والأرجنتين يومى 26 و29 من الشهر الجارى ضمن برنامج الاعداد قبل أولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

كما قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى إحالة ملف إنضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى إلى المنتخب الأوليمبى للمشاركة فى اوليمبياد طوكيو 2020، إلى مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.

تتيح اللوائح للمنتخب الأوليمبى ضم 3 لاعبين فوق السن للمشاركة فى الاوليمبياد ويعد محمد صلاح أبرز المرشحين للانضمام ويأتى من بعده محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى.

أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، طلب ملفا كاملا عن المنتخب الأوليمبى وكل ما يتعلق باللاعبين وبرنامج الإعداد للأولمبياد لدراسة موقف مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب الأول وليفربول فى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.