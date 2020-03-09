شكرا لقرائتكم عماد متعب يطمئن الجماهير على صحته: أنا فى بيتى الحمد لله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

اخبار عماد متعب جدة - عمرو شويل طمأن عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، بعد الوعكة الصحية التي كان قد تعرض لها مؤخراً والتي نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال متعب: ألف شكر ليكم جميعاً .... أنا في بيتي الحمدلله.



عماد متعب

عماد متعب

غادر عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق المستشفى بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية التي خضع لها خلال 24 ساعة الماضية، واستقرار الحالة الصحية له، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء ممارسته اخبار عماد متعب وأشتبه الأطباء فى تعرض عماد متعب لجلطة، قبل أن يتأكدوا أن الأمر لم يصل لذلك، وتم تدارك الأمر قبل تضخمه، وأن اللاعب تعرض لانخفاض بالضغط وهبوط فى الدورة الدموية. بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية التي خضع لها خلال 24 ساعة الماضية، واستقرار الحالة الصحية له، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء ممارسته الرياضة وبالتحديد لعبة البادل، مع سيد معوض المدرب المساعد للمنتخب الوطني.وأشتبه الأطباء فى تعرض عماد متعب لجلطة، قبل أن يتأكدوا أن الأمر لم يصل لذلك، وتم تدارك الأمر قبل تضخمه، وأن اللاعب تعرض لانخفاض بالضغط وهبوط فى الدورة الدموية.

قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.

اخبار عماد متعب

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

توج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

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وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.

وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، حقق متعب "11" بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر "15" عام مسجلا "75" هدفا خلال 190" مشاركة مع الأهلى.

كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

شارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الاهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات .

عماد متعب ثالث كبار الهدافين المصريين على المستوى الافريقى، حيث سجل "28" هدفا فى "93" مشاركة.

شارك فى "9" مباريات بكأس العالم للأندية سجل خلالها "هدفين"، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

متعب قاد منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هي: "2006-2008-2010