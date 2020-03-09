شكرا لقرائتكم كارتيرون يعقد جلسة فنية مع لاعبى الزمالك استعدادا للاتحاد فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، جلسة فنية سريعة مع اللاعبين في بداية المران، الذى يأتى عقب حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد العودة من تونس، مساء أول أمس، السبت، وذلك عقب التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا على حساب الترجى التونسى.

وقدم كارتيرون للاعبى الزمالك التحية على المجهود الذي تم بذله خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا لهم أن المشوار نحو التتويج الإفريقي ينقصه خطوتين وإنه على ثقة فيهم في تخطي الخطوات القادمة ومن ثم التتويج كما طالب الفرنسي اللاعبين بغلق الصفحة الأفريقية في الوقت الحالي والتركيز في اللقاءات القادمة ببطولة الدوري.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامته بعد غد الخميس، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار لتحسين ترتيبه بجدول الدورى بعدما احتل المركز الثالث 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالهم فى 9 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات من بينهم هزيمة أمام الأهلى بعدما اعتبر مُنسحبًا من اللقاء ومهزومًا نتيجة 2 / 0، فيما سجل لاعبيه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

وتأهل الزمالك لدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ليواجه الرجاء البيضاوى المغربى فى لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل، وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، وتمسك مسؤولو الزمالك بخوض لقاء الذهاب في ستاد القاهرة الدولى.

وجاء تأهل الزمالك بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، فى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز الأبيض فى القاهرة بنتيجة 3 / 1 ثم تعرض للخسارة يوم الجمعة الماضى فى تونس، بنتيجة 1 / 0، ليصعد الأبيض إلى نصف النهائى بالفوز فى مجموع المباراتين بنتيجة 3 / 2.